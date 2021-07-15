Мощные ливни затопили города: 42 человека погибли, более 70 пропали без вести

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В Западной Германии бушуют мощные наводнения. Число погибших достигло 42. Десятки людей до сих пор ищут.

На утро 15 июля пропавшими без вести считали более 70 человек, пишет издание Tagesspiegel.

От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии.

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18 человек погибли в результате обрушения домов, которые снес мощный поток воды. Среди погибших обнаружили двух спасателей.

Жителей города Райнбах эвакуировали из-за риска обрушения дамбы. На помощь спасательным службам отправили несколько сотен военных Бундесвера. В спасательной службе некоторых городов уже назвали стихийное бедствие "потопом столетия".

Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС готов активировать механизм гражданской защиты для помощи всем пострадавшим странам.

Германия пострадала от циклона "Бернд", который принес с собой аномальные ливни сразу в несколько федеральных земель страны.