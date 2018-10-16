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вторник, 16 октября 2018 16:05

Младенец вывел мать из комы
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Аманда де Силва пролежала в коме 23 дня до контакта с сыном
Фото: dailymail.co.uk
После пробуждения из комы состояние женщины улучшилось
Аманда де Силва пришла в себя когда медсестры положили на нее сына

Беременную 28-летнюю Аманду де Сильви из бразильского города Форталеза ввели в искусственную кому после родов. Прийти в себя женщина смогла спустя 23 дня. Помог ей в этом ее новорожденный малыш.

Врачи положили ребенка женщине на грудь. После этого у Аманды ускорился ритм сердцебиения, из глаз полились слезы, а грудь начала производить молоко. Вскоре ее выписали, рассказывает Daily Mail.

Женщина страдает хронической эпилепсией с 7 лет. Вынуждена постоянно принимать сильнодействующие препараты. Когда забеременела в третий раз, врачи запретили эти лекарства. Они могли вызвать аномалию плода. Поэтому в течение беременности она перенесла гораздо больше эпилептических припадков, чем в предыдущие.

На 8 месяце Аманда поссорилась с мужем, что стало причиной эпилептического припадка. Медики решили, что она и ребенок не переживут его. Поэтому провели кесарево сечение. Женщину, которой после этого стало значительно хуже, ввели в состояние искусственной комы.

Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, врачи начали уменьшать количество успокоительных препаратов. Но это не производило должного эффекта.

"Мы применили болевые стимуляторы, но тщетно. Тесты показывали, что мозг работает, но тело никак не реагировало даже на голоса родственников", - рассказал акушер Карлос Альненар.

Через несколько дней врачи поняли, что не смогут "разбудить" Аманду и решили отправить ее в другое медицинское учреждение. Но медсестра предложила еще один вариант - контакт матери и сына.

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Поскольку женщина была неподвижна и не смогла бы удержать ребенка, младенца положили ей на грудь. Медсестра обвила руки Аманды вокруг сына - выглядело все так, будто мать обнимает малыша.

Уже через 3 недели состояние Аманды настолько улучшилось, что она с ребенком вернулась домой.

В Днепре 17-летняя Виктория Семенога родила тройню. Вес младенцев экстремально низкий, 2 - спасают в реанимации.

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