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Митинги в Москве: задержали журналистов и кандидатку в депутаты

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Митинги в Москве: задержали журналистов и кандидатку в депутаты
В центре Москвы продолжаются протесты. Фото: Reuters

На Пушкинской площади в Москве продолжаются задержания.

Одной из первых была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она является одной из недопущенных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соболь задержали сразу после того, как она вышла из штаба сбора подписей в поддержку кандидатов. Это произошло за несколько минут до официального старта акции - прогулки по Бульварному кольцу.

Арестовали корреспондента "Дождя" Владимира Роменского. Он сообщил в эфире, что его задержали, когда он передал микрофон своей коллеге Анне Немзер, сообщает "Медуза".

Силовики обыскали рюкзак Роменского. Достали его аккредитацию и редакционное задание. Вскоре корреспондента выпустили из автозака.

Задержали корреспондентку "Ведомостей" Елену Ванину. Она рассказала, что в автозаке вместе с ней есть несовершеннолетние и человек, который говорит, что у него может быть сломанная рука.

Издание "Сноб" сообщило о задержании своего корреспондента Никиты Павлюка-Павлюченко. О кратковременном задержании рассказала корреспондент "Медиазоны" Анастасия Ясеницкая.

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Также был задержан голландский журналист Йост Босман.

Массовые уличные протесты продолжаются в столице России с 14 июля. Люди недовольны массовым недопуском на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

А также тем, что многие кандидаты, лояльные к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.

Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019.

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