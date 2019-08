Митинги в Москве: задержали журналистов и кандидатку в депутаты

На Пушкинской площади в Москве продолжаются задержания.

Одной из первых была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она является одной из недопущенных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соболь задержали сразу после того, как она вышла из штаба сбора подписей в поддержку кандидатов. Это произошло за несколько минут до официального старта акции - прогулки по Бульварному кольцу.

Арестовали корреспондента "Дождя" Владимира Роменского. Он сообщил в эфире, что его задержали, когда он передал микрофон своей коллеге Анне Немзер, сообщает "Медуза".

Силовики обыскали рюкзак Роменского. Достали его аккредитацию и редакционное задание. Вскоре корреспондента выпустили из автозака.

Задержали корреспондентку "Ведомостей" Елену Ванину. Она рассказала, что в автозаке вместе с ней есть несовершеннолетние и человек, который говорит, что у него может быть сломанная рука.

Издание "Сноб" сообщило о задержании своего корреспондента Никиты Павлюка-Павлюченко. О кратковременном задержании рассказала корреспондент "Медиазоны" Анастасия Ясеницкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Москве: количество задержанных перевалило за 900

Также был задержан голландский журналист Йост Босман.

Got caught by Moscow riot police. No matter that I'm a journalist... #fairelectionsmoscow pic.twitter.com/l8Pmplp2DK