Мир жалуется на сбои в Google

В работе Google произошел сбой. Фото: unn

Во вторник на странице сервиса Downdetector появилось сообщение о том, что поисковая сеть Google работает с перебоями.

Ухудшение качества наблюдается по всему миру, пишет unn.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США (3:37 вторника в Киеве)", - говорится в сообщении сервиса.

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В 79% пользователей проблемы с запросами, а в 20% - с заходами на собственные аккаунты.

В Украине от сбоя работы больше всего страждають в Киеве, Харькове и Днепре. В мире на Google жалуются в США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и некоторых странах Европы.

В интернете появилась база данных с более 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook.