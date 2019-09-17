Мир жалуется на сбои в Google

Во вторник на странице сервиса Downdetector появилось сообщение о том, что поисковая сеть Google работает с перебоями.
Ухудшение качества наблюдается по всему миру, пишет unn.
"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США (3:37 вторника в Киеве)", - говорится в сообщении сервиса.
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В 79% пользователей проблемы с запросами, а в 20% - с заходами на собственные аккаунты.
В Украине от сбоя работы больше всего страждають в Киеве, Харькове и Днепре. В мире на Google жалуются в США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и некоторых странах Европы.
В интернете появилась база данных с более 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook.
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