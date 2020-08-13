Минздрав Беларуси заявил, что не нужно провоцировать милицию

Министерство здравоохранения Беларуси и белорусская профсоюз работников здравоохранения призывают граждан страны прекратить противостояние, которые началось после президентских выборов.
Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram.
"Мы обращаемся ко всем соотечественникам - остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга", - сказано в обращении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Террорист, диктатор, агрофюрер" - белорусы решают, как называть Лукашенка
В ведомстве отметили, что врачи призваны защищать и оберегать самое ценное, что есть у человека, - жизнь и здоровье, а потому не могут оставаться равнодушными.
"Не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и не поощрять раскол в обществе", - призвал министерство.
На одном из крупнейших предприятий Беларуси сотни рабочих устроили забастовку. Граждане Беларуси таким способом показали свое недовольство относительно нынешней ситуации в стране. Протестующие кричали: "Уходи".
Комментарии