Министра отправили в отставку. Виновата российская вакцина от Covid-19

В Словакии скандал из-за российской вакцины. Фото: Reuters

В Словакии в отставку отправили министра здравоохранения Марека Крайчи.

Отставка произошла в результате политического кризиса, вспыхнувшего из-за тайной закупки российской вакцины "Спутник V", сообщает "Радио Свобода".

Политик был членом ведущей партии в правящей коалиции, которую возглавляет премьер-министр Игорь Матович. Отставка главы Минздрава была условием, при котором другие коалиционные партии согласились остаться в составе коалиции. Сначала они требовали и отставки премьера, но в конце отступили от этого требования.

Кризис вызвала закупка из России вакцины против Covid-19 "Спутник V", несмотря на то, что она не одобрена к применению в Европейском Союзе. Эту закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно даже от других партий коалиции. Когда их поставили перед фактом прибытия самолетов с российскими вакцинами в Словакию, они выступили с резкой критикой такого шага.

Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президент Словакии Зузана Чапутова. Уже доставленная ​​в Словакию российская вакцина пока находится на складах. Ее сейчас исследует словацкий Государственный институт контроля медпрепаратов, который, как ожидается, завершит это исследование и даст рекомендации по ее использованию в течение трех недель. Сейчас ее проверяют на мышах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове оставили "послание" словацким дипломатам

Премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно "пошутил" в отношении Украины. Он якобы пообещал России Закарпатскую область в обмен на вакцину против коронавируса "Спутник-V".