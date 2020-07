Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время учений поймал рыбу в лицо. Фото: facebook.com/pg/Alexandru-Pînzari

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь получил леща в лицо во время учений. В буквальном смысле - рыба выскочила из воды и попала в открытый люк пбронемашины, на которой чиновник форсировал водоем.

Видео с этим инцидентм опубликовал в соцсети сам Александр Пынзарь

Глава Молдавского минобороны выбрал саундтреком к видео песню группы Status Quo "In The Army Now" и с юмором описал инцидент.

"Друзья, сегодня делюсь с вами моментом, удивил меня приятно, неожиданно, смешно даже. Я признаю, что я не большой энтузиаст рыбалки. Но желаю всем рыбакам, чтобы им повезло как и мне, когда этого не ожидал", - говорится в подписи к видео.

