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суббота, 18 июля 2020 17:13

Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений

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Министр обороны &quot;поймал леща&quot; в лицо во время учений
Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время учений поймал рыбу в лицо. Фото: facebook.com/pg/Alexandru-Pînzari

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь получил леща в лицо во время учений. В буквальном смысле - рыба выскочила из воды и попала в открытый люк пбронемашины, на которой чиновник форсировал водоем.

Видео с этим инцидентм опубликовал в соцсети сам Александр Пынзарь

Глава Молдавского минобороны выбрал саундтреком к видео песню группы Status Quo "In The Army Now" и с юмором описал инцидент.

"Друзья, сегодня делюсь с вами моментом, удивил меня приятно, неожиданно, смешно даже. Я признаю, что я не большой энтузиаст рыбалки. Но желаю всем рыбакам, чтобы им повезло как и мне, когда этого не ожидал", - говорится в подписи к видео.

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На министра финансов Молдовы Октавиана Армашу в центре Кишинева вылили ведро молока. Гражданский активист Андрей Доникэ, известный своими эксцентричными методами протеста, подошел сзади и вылил на министра полведра молока. Когда Армашу повернулся к нему, тот выплеснул министру в лицо оставшееся полведра молока.

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