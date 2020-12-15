Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал

Российский министр прекрасно осведомлен о том, что решения по военному нейтралитету могут принимать только органы государственной власти Боснии и Герцеговины. Фото: Reuters

2 члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Демарш устроили после его встречи с 3-м членом президиума от сербов Милорадом Додиком, на которой Лавров приветствовал резолюцию сербского парламента о военном нейтралитете.

Желько Комшич, который является представителем хорватов, и Шефик Джаферович, представитель боснийцев возмутились еще и потому, что на встрече не было госфлагов Боснии и Герцеговины, а только флаги Сербской Республики, которая не является самостоятельным государством, и РФ, пишет "Балканский обозреватель".

"Отсутствие флага на встрече с Додиком не является ошибкой протокола. Мы воспринимаем это как унижение и отрицание институтов страны, которую он приехал посещать", - заявил Комшич.

По его словам, российский министр прекрасно осведомлен о том, что решения по военному нейтралитету могут принимать только органы государственной власти Боснии и Герцеговины.

Джаферович от себя добавил, что Босния и Герцеговина не отказывается от пути в НАТО. По его словам, двум лидерам страны предлагали пойти на встречу с Лавровым и высказать свою позицию. Однако они решили, что отказ от встречи станет более весомым сообщением.

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