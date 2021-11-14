Мигранты забросали камнями польских правоохранителей

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 756
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Просмотров: 972
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1674
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 2970
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1710
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2259
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1935
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 387
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3609
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1422
Фото
Все фото
9
14
9
8
5
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 729
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6003
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2178
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9576
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1197
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 306
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
воскресенье, 14 ноября 2021 13:58

Мигранты забросали камнями польских правоохранителей

  Комментировать
Мигранты забросали камнями польских правоохранителей
На белорусско-польской границе мигранты бросали камни в правоохранителей. Фото: УП

На белорусско-польской границе в ночь на воскресенье, 14 ноября, мигранты забросали польских солдат и офицеров щебнем.

"Ночью солдат и офицеров забросали щебнем мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону", - сообщает министерство обороны Польши.

В другом сообщении говорится еще об одном инциденте в окрестностях Шудзялува, где офицеры белорусских спецслужб дважды забросали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал в своем Twitter, что в последние дни появилась информация о том, что на границу привозят щебень и камни от белорусских строительных компаний. Было замечено несколько грузовиков с таким грузом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов

Полиция отдельно опубликовала в Twitter фотографии полицейской машины, поврежденной во время штурма мигрантов на границе.

"К сожалению, сегодня ночью мы зафиксировали агрессивное поведение. Камни полетели из Беларуси в сторону полицейских, попали в полицейского и была повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, который его защитил", - сказано в сообщении.

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мигранты забросали камнями польских правоохранителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 45083
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача Просмотров: 11241
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 10089
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 8578
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7398
Мир
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев Просмотров: 324
В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей
В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей Просмотров: 90
Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение
Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение Просмотров: 306
В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов
В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов Просмотров: 729
На белорусско-польской границе строят лагерь для мигрантов
На белорусско-польской границе строят лагерь для мигрантов Просмотров: 963
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
10
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1930
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть