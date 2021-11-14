Мигранты забросали камнями польских правоохранителей

На белорусско-польской границе мигранты бросали камни в правоохранителей. Фото: УП

На белорусско-польской границе в ночь на воскресенье, 14 ноября, мигранты забросали польских солдат и офицеров щебнем.

"Ночью солдат и офицеров забросали щебнем мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону", - сообщает министерство обороны Польши.

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

В другом сообщении говорится еще об одном инциденте в окрестностях Шудзялува, где офицеры белорусских спецслужб дважды забросали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал в своем Twitter, что в последние дни появилась информация о том, что на границу привозят щебень и камни от белорусских строительных компаний. Было замечено несколько грузовиков с таким грузом.

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Полиция отдельно опубликовала в Twitter фотографии полицейской машины, поврежденной во время штурма мигрантов на границе.

"К сожалению, сегодня ночью мы зафиксировали агрессивное поведение. Камни полетели из Беларуси в сторону полицейских, попали в полицейского и была повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, который его защитил", - сказано в сообщении.

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 14, 2021

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.