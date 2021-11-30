Мигранты планируют прорываться в Польшу

Около 10 тыс. иностранцев планируют нелегально проникнуть через границу Польши.
Об этом сообщила на брифинге спикер пограничной службы Польши Анна Михальская, передает ТСН.
В Польше сообщили, что лагерей мигрантов у границы сейчас нет. Но иностранцев на грузовиках перевозит белорусская сторона.
"Возможно из этого центра, а возможно из других мест, где они собираются. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, расположенном вблизи Беларуси, недалеко от пограничного перехода "Брузги"", - сказала она.
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Польская сторона не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице.
В ночь на 27 ноября в Польше нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.
За помощь нелегалам в пересечении границы задержали семь иностранцев: шесть из Грузии и один из России.
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