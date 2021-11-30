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вторник, 30 ноября 2021 18:34

Мигранты планируют прорываться в Польшу

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Мигранты планируют прорываться в Польшу
В Польше предупредили, что белорусские силовики подвозят мигрантов к границе. Фото: Reuters

Около 10 тыс. иностранцев планируют нелегально проникнуть через границу Польши.

Об этом сообщила на брифинге спикер пограничной службы Польши Анна Михальская, передает ТСН.

В Польше сообщили, что лагерей мигрантов у границы сейчас нет. Но иностранцев на грузовиках перевозит белорусская сторона.

"Возможно из этого центра, а возможно из других мест, где они собираются. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, расположенном вблизи Беларуси, недалеко от пограничного перехода "Брузги"", - сказала она.

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Польская сторона не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице.

В ночь на 27 ноября в Польше нелегалы ​​пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.

За помощь нелегалам в пересечении границы задержали семь иностранцев: шесть из Грузии и один из России.

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30
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