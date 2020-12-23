МИД Украины заявили, что не получали финальный отчет от Ирана о катастрофе самолета МАУ

МИД Украины не получили отчет от Ирана. Фото: censor

В министерстве иностранных дел Украины отрицают, что получили финальный отчет о катастрофе самолета "Международной авиакомпании Украины", который был сбит в Тегеране в январе 2020-го.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии изданию hromadske.

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Иран заявил, что передал отчет в видеоконференции во вторник, 22 декабря.

"По состоянию на сегодня от иранской стороны мы отчет не получали. Мы видели такие заявления, что они планируют передать, но отчета у нас нет", - сказал Николенко.

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Иран в течение 2 месяцев обещает показать финальный отчет.

Иранская организация гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причине падения самолета "Международной авиакомпании Украины" в понедельник, 21 декабря. Отчет объявили онлайн представителям других стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы.