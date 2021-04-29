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четверг, 29 апреля 2021 10:39

МИД Болгарии вызвало посла РФ на "серьезный разговор"

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МИД Болгарии вызвало посла РФ на &quot;серьезный разговор&quot;
Посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали на разговор. Фото: rg.ru

В Министерстве иностранных дел Болгарии вызвали российского посла в Софии Элеонору Митрофанову для "серьезного разговора".

Об этом сообщила глава ведомства Екатерина Захариева, сообщают на местном телеканале NOVA TV.

Причиной вызова посла РФ стал скандал с возможной причастностью российских спецслужб к диверсиям на территории Болгарии. Речь идет о взрывах на складах с оружием, которые произошли в период с 2011-го по 2020 годы.

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"Мы проведем очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Разговор в дипломатии также является действием. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Конечно, будут действия. Мы все проанализируем и объявим наше решение в ближайшее время", — прокомментировала Захариева.

По ее словам, Болгария стремится иметь хорошие отношения с РФ, но не ценой своей национальной безопасности.

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых граждан России в причастности к четырем взрывам на складах с боеприпасами, которые произошли в период с 2011-го по 2020 годы.

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