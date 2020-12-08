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вторник, 08 декабря 2020 13:30

Местные власти Польши и Венгрии просит не лишать их денег Евросоюза

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Местные власти Польши и Венгрии просит не лишать их денег Евросоюза
Рафал Тшасковский / Reuters

Представители местной власти Польши и Венгрии написали открытое письмо руководству ЕС, чтобы не лишали их помощи из фондов Евросоюза. Власть в Варшаве и Будапеште заблокировала принятие бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы, потому что Брюссель хочет поставить условия на расходы из единой казне от соблюдения верховенства права в странах Союза.

Мэр Варшавы и бывший кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский опубликовал письмо, в котором подписались 275 представителей местной власти Польши и Венгрии. Письма адресовали главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн. В случае вето по бюджету ЕС подписчики просят создать Фонд восстановления и обеспечения поддержки, который, в частности, будет охватывать местные органы власти этих стран. Об этом пишет польское издание Wprost.

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"Голос правящей в Польше партии ПиС - не есть голосом всех поляков. Голос премьера Венгрии Виктора Орбана - не есть голосом всех венгров. Безответственные политики не должны препятствовать миллионам граждан участвовать в совместном восстановлении ЕС после коронакризы", - говорится в письме.

В нем представители местных органов власти выступают против политики своих правительств: "Власть Венгрии и Польши в очередной раз показала неуважение к базовым ценностям ЕС, отбросив механизм, согласно которому выплата средств Евросоюза будет зависеть от соблюдения верховенства права. Они заблокировали следующий бюджет ЕС, включая предоставление необходимой помощи для восстановления после кризиса Covid-19".

Авторы обвиняют польскую и венгерскую власть в защите политической системы, основанной на неограниченной власти, кумовстве и манипуляции обществом.

"Мы, представители местной власти Польши и Венгрии, осуждаем премьеров Орбана и Моравецкого. Представляя миллионы венгров и поляков, выражаем поддержку защите верховенства права и тщательном надзору за фондами ЕС, чтобы наши совместные фонды служили общественному благу, а не антидемократическим и нечестным интересам", - говорится в письме.

Варшава - один из крупнейших получателей из фондов ЕС. Деньги в основном идут на развитие инфраструктуры и различных проектов в наименее развитых регионах, чтобы менее развитые страны Евросоюза с каждым годом становились ближе к более развитым. С прошлого бюджета 2014-2020 годов Польша получила около €77 млрд помощи. Венгрия - более – €21,5 млрд.

Непринятие бюджета на следующие 7 лет означает, что никаких новых программ ЕС не будет финансировать, а только дофинансирует действующие, которые вскоре должны завершиться. Так, Варшава и Будапешт урезали существенное дофинансирование для своих наименее развитых регионов и отраслей, стремясь оставить за собой право подчинять верховенство права в своих странах политическим интересам.

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08
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