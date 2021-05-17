Меркель поддержала действия Израиля в секторе Газа

Меркель проявляет полную солидарность с Израилем. Фото: ВВС

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает действия Израиля в конфликте с сектором Газа.

Об этом она заявила во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

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"Канцлер решительно осудила ракетные атаки на Израиль, продолжающиеся из сектора Газа, и заверила премьер-министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений", - сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Зайберт добавил, что в свете того, что погибло много мирных жителей с обеих сторон, Меркель выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

В воскресенье соберется Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и палестинцами. США ранее предлагали провести виртуальную встречу. СБ ООН дважды на этой неделе уже собиралась, чтобы обсудить серьезные военные действия в регионе с 2014 года, но не смогла согласовать общую позицию.