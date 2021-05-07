Мелинда Гейтс спряталась на острове, чтобы отойти от новости о разводе

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в совместном заявлении в Twitter / Getty Images

Мелинда Гейтс арендовала частный остров за $132 тыс. в сутки, чтобы скрыться от последствий развода с мужем-миллиардером. В понедельник, 3 мая, пара объявила, что разведется после 27 лет брака.

Мелинда арендовала карибский остров Каливиньи, который можно забронировать полностью. Она планировала использовать его как укрытие от чрезмерного внимания СМИ после объявления новости о разводе. Об этом пишет Daily Star.

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К Мелинде присоединятся трое взрослых детей пары - Дженнифер 25 лет, Рори 21 год, и Фиби 18 лет, а также их близкие. 65-летний муж и соучредитель Microsoft Билл Гейтс не приглашен на остров, площадью 32,4 га.

В день объявления о разводе пара рассказала о первом разделе имущества. Инвестиционная компания Гейтса перевела Мелинде акции на $1,8 млрд. Это первая подсказка, как пара разделит состояние и активы.

Мелинда может стать второй самой богатой женщиной планеты, когда развод завершится. Пара не имеет брачного соглашения. Это означает, что она имеет право на половину состояния в $146 млрд, в результате чего у нее останется $73 млрд. Это сделает 56-летнюю Мелинду второй в списке самых богатых женщин после владелицы L'Oreal Франсуазы Бетанкур Мейерс, которая унаследовала состояние $83 млрд.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями, мы решили расторгнуть брак. За последние 27 лет вырастили трех замечательных детей и создали фонд, работающий по миру, чтобы позволить людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Продолжаем разделять веру в эту миссию, и нашу совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе жизни. Просим не уделять внимания нашей семье, когда начинаем ориентироваться в новом этапе в жизни", - говорится в заявлении.

Билл и Мелинда познакомились в 1987 году, когда она начала работать в Microsoft. Пара оформила брак в 1994 году на гавайском острове Ланаи.