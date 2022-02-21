Медведев просит у Путина "спасти 800 тыс. граждан России на Донбассе"

Бывший президент и нынешний глава Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Донецкой и Луганской областях Украины живут "800 тыс. граждан России".
Сказал об этом перед президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совбеза РФ.
Это наши с вами люди. Не только люди, говорящие на русском. Это граждане нашей страны", – заявил он.
Медведев сказал, что США спасают американцев, если они были захвачены.
"Если ситуация будет развиваться таким путем, а признаков улучшения нет, то единственным выходом является признание субъектности этих территорий. Это в компетенции президента страны", – добавил он.
Глава Госдумы Вячеслав Володин сказал, что нужно спасать "граждан России, потому что Киев саботирует обязательства".
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступил за "присоединение ДНР и ЛНР к составу РФ". Путин ему ответил, что сейчас это не обсуждается.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о "признании независимости" так называемых "ЛДНР" - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.
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