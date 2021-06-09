Мать арестованной Софии Сапеги получила письмо от дочери из белорусского СИЗО

София Сапега написала письмо матери. Фото: ЕГУ

Семья задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги - девушки журналиста Романа Протасевича - получила первое письмо от дочери из СИЗО КГБ Беларуси.

В нем она просит не винить в трагедии Протасевича, арестованного после того, как белорусские власти посадили в Минске самолет Ryanair, на котором они летели в Вильнюс из Греции, пишет Русская служба BBC.

В письме девушка описывает жизнь в следственном изоляторе.

"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, есть пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако получилось все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви, но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится , а я это пропущу", - пишет девушка.

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"Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он ранее говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Пожалуйста, не стоит обвинять Рому в том, что все так получилось", - добавляет София.

"Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и другое. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь", - резюмирует Сапега.

23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. Оппозиционные белорусские СМИ утверждают, что приказ поднять истребители отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.