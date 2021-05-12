Масштабные учения НАТО происходят в Европе

Американский офицер учит македонских коллег наносить удары с воздуха, Северная Македония, обучение "Троянский следует 2021" / CNN

На Черном море и на Балканах продолжаются учения НАТО "Троянский след 2021". С военными стран Альянса вместе тренируются в отдельных операциях украинские и грузинские коллеги.

Обучение "Троянский след" происходят на полигонах Болгарии, Черногории, Северной Македонии, Грузии и Румынии. В них принимают участие подразделения сил специальных операций из Германии, Испании, Украины и Великобритании. Эти операции позволят задействовать профессиональные навыки военно-воздушных, сухопутных и морских сил для выполнения сложных задач и повысят готовность сил спецопераций в регионе Черного моря. Об этом пишет посольство США в Грузии.

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В то же время в репортаже CNN рассказывается, что учения проходят параллельно с другими, значительно больше "Защитник Европы 21", во время которых тренируются 28 тыс. военных из 26 стран. Там тоже присутствуют военные Украины и Грузии. Оба военные учения, хотя давно запланированы, происходят после ряда агрессивных российских военных действий в Европе. Такие же ежегодные учения были отменены в прошлом году из-за вспышки пандемии.

Мало кто из дипломатов или военных США и союзников хотели говорить CNN конкретно о российской угрозе, хотя они в частном порядке признают, что она, несомненно, нависает над учениями.

"Это показывает всем, что у нас есть возможности, и можем использовать их при необходимости. Развиваем готовность взаимодействовать между всеми союзниками и партнерами", - говорит генерал-майор Джо Джаррард, заместитель командующего армией США в Европе и Африке.

В апреле США ввели санкции против России за вмешательство в выборы в США в 2020 году, хакерский взлом SolarWinds и отравления оппозиционера Алексея Навального. Обе стороны выслали ряд дипломатов друг друга. Накануне возможной встречи между президентами Джо Байденом и Владимира Путина в июне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. Перед этим Россия сконцентрировала около 130 тыс. военных у границ с Украиной и все еще их не отвел, хотя Россия обещала это сделать.

"В России есть возможность в короткие сроки совершить агрессивные действия против Украины, если пожелает, и поэтому очень внимательно следим за этим. Достаточно подробно обсудили поддержку, которую предоставляем, и продолжим оказывать Украине, чтобы продолжать укреплять ее безопасность и оборону", - сказал Блинкен в Киеве.

Цель большой части учений НАТО в Европе сейчас, кроме передачи посланий России, тактические действия - если союзникам и партнерам США придется вступить в боевые действия вместе, чтобы они знали, как сотрудничать.