Масштабные наводнения унесли жизни 81 человека, более 1,5 тыс. пропали без вести: фото

Фото: Reuters

На западе Германии число жертв аномальных наводнений возросло до 81. Более 1,5 тыс. человек пропали без вести.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Жертв может быть значительно больше, говорят в полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц,

Из-за циклона "Бернд" дожди продлятся как минимум два дня, прогнозируют синоптики.

Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия считаются наиболее пострадавшими от наводнения регионам.

Пока продолжаются поисковые и спасательные работы. Спасатели надеются найти живых людей.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано.