Марш мудрости в Беларуси: силовики задерживают пенсионеров

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В Беларуси 30 ноября прошел Марш мудрости, в котором принимали участие пожилые люди.

Во время шествия задержали 9 человек, сообщает правозащитный центр "Вясна".

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Марш удалось провести, несмотря на традиционное препятствование силовиками. Милиция блокировала дороги и тротуары, окружала пенсионеров.

На пл. Независимости произошла схватка между участниками марша и милицией.

У здания КГБ люди водили хоровод. Затем их оттеснили правоохранители в шлемах и с дубинками в руках.

Марш мудрости прошел в Минске в девятый раз.

Недавно стало известно, что Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины. Решение аргументировали действиями Украины, направленными против Беларуси.