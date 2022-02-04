Макрон посетит Украину и Россию - СМИ

Россию Макрон планирует посетить 7 февраля. Украину – 8 февраля. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину и Россию.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Россию Макрон планирует посетить 7 февраля. Украину – 8 февраля.

В среду вечером перед неформальным саммитом министров внутренних дел стран ЕС Макрон сказал журналистам, что может посетить РФ.

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В четверг он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Говорили о ситуации вокруг Украины.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Также согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.