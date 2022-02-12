Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине

Официальное заявление сделали пока только в Кремле. Фото: Reuters

12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор длился более полутора часов, сообщает Challenges.

Президенты разговаривали 1 ч. 40 мин., а основной темой переговоров была напряженность вокруг Украины.

Пока разговор прокомментировали только в Кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали

Путин снова отметил "гарантии безопасности" и упрекнул Запада, который не желает подтолкнуть Украину к выполнению Минских договоренностей.

"Кроме того, поднята тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — сообщают в Кремле.

Тем временем Reuters пишет, что Макрон и Путин затронули пути продвижения по выполнению Минских соглашений. Кроме того, президент Франции Макрон указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

Сегодня, 12 февраля, президент США Джо Байден позвонит по телефону президенту России Владимиру Путину вечером по московскому времени.