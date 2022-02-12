Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 351
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий
Просмотров: 90
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 6291
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 3186
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1089
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 630
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 5364
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 2637
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1395
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 2844
Фото
Все фото
10
10
5
7
9
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1647
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2862
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1296
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 216
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 18:01

Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине

  Комментировать
Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине
Официальное заявление сделали пока только в Кремле. Фото: Reuters

12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор длился более полутора часов, сообщает Challenges.

Президенты разговаривали 1 ч. 40 мин., а основной темой переговоров была напряженность вокруг Украины.

Пока разговор прокомментировали только в Кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали

Путин снова отметил "гарантии безопасности" и упрекнул Запада, который не желает подтолкнуть Украину к выполнению Минских договоренностей.

"Кроме того, поднята тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — сообщают в Кремле.

Тем временем Reuters пишет, что Макрон и Путин затронули пути продвижения по выполнению Минских соглашений. Кроме того, президент Франции Макрон указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

Сегодня, 12 февраля, президент США Джо Байден позвонит по телефону президенту России Владимиру Путину вечером по московскому времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 27594
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 27092
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 16551
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 7281
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко Просмотров: 6894
Мир
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали
Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали Просмотров: 801
В НАТО предполагают срочную встречу по России
В НАТО предполагают срочную встречу по России Просмотров: 387
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины
Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины Просмотров: 198
В России обвиняют Запад из-за распространения дезинформации
В России обвиняют Запад из-за распространения дезинформации Просмотров: 558
"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление
"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление Просмотров: 549
Больше всего комментируют
22
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
4
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
Голосов: 45
Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy
  • Мне все равно
Просмотреть