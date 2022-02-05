Макрон и Джонсон договорились вместе работать над санкциями против России

Также Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Украину во время телефонного разговора.

Они договорились работать вместе над новыми санкциями против России в случае ее агрессии, сообщает пресс-служба Бориса Джонсона.

В частности, Джонсон рассказал Макрону о своем недавнем визите в Киев. Они согласились, что в первую очередь следует пытаться разрешить конфликт между Украиной и Россией благодаря дипломатии.

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Также лидеры стран согласились, что НАТО следует сплотиться перед лицом российской агрессии.

"Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО с целью обеспечения полной защиты союзников от агрессивных действий России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео по итогам визита в Украину. На кадрах он с президентом Украины Владимиром Зеленским посещают Софийский собор в Киеве.