Макрон анонсировал разговор с Путиным. Фото: metronews.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал долгий разговор с Владимиром Путиным.

"Европа, в которую я верю, с ее многополярность, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна только соглашаться с НАТО", - считает французский президент, передает RTS.

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Макрон подчеркнул, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.

"Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная разговор с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться в Китай", - заявил Макрон.

В России утверждают, что федерализации Молдовы тайно предложил олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.