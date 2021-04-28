Людям запретили стоять в очередях за продуктами

Чтобы купить продукты людям надо предварительно зарегистрироваться в магазине. Фото: publika.ua

В Туркменистане запретили очереди в государственные магазины.

Они "портят имидж" президента, поэтому гражданам нужно будет предварительно зарегистрироваться в магазине, информирует Azatlyk Radiosy.

После регистрации людям будут сообщать время в которое нужно прийти и купить продукты по субсидированным ценам.

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Стоит отметить, что в Туркменистане уже четвертый год продолжается продовольственный кризис. Цены в частных магазинах и на рынках растут. Чтобы купить продукты по сниженным ценам жители страны вынуждены стоять в очередях с самого утра.

Власть Туркменистана продовольственный кризис признавать отказывается.

За последнюю неделю в Украине зафиксировали снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности определенных видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.