Люди стали хуже относиться к церкви

В Польше упал рейтинг католической церкви. Фото: Reuters

В Польше церковь теряет популярность среди людей.

Об этом свидетельствует последний опрос CBOS, сообщает О2.pl.

47% поляков считают отрицательной деятельность Римско-католической церкви в Польше. 41% считает деятельность положительной.

Это связывают с делами об обнаружении педофилии среди священников и запретом абортов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд

В марте 57% поляков положительно оценили деятельность церкви.

Социологи говорят, что давно не было таких значительных изменений.

В Польше с 28 декабря до 17 января будет действовать общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса. На Новый год с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января введен комендантский час.