Лукашенко заявил, что за него проголосовали 6 млн граждан Беларуси. На выборы пришло меньшее количество людей

Лукашенко считает, что за него на выборах проголосовали 6 млн граждан. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко 28 января провёл совещание по вопросам совершенствования законодательства. Он заявил, что за него проголосовало 6 млн человек, при этом на сами выборы пришло меньше граждан.

Подробностями поделилась пресс-служба Лукашенка.

По его словам, в Беларуси есть люди, которые его не поддерживают, но нужно считаться с мнением его сторонников, которых большинство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлопала в ладоши и лично оскорбила Лукашенка: 18-летнюю девушку засудили до 2 лет колонии

"Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они по-прежнему не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и на последних выборах. Но надо же понимать, что около 6 миллионов проголосовали за действующую власть, за действующего президента", - заявил Лукашенко.

По данным ЦИК, на выборах в Беларуси 2020 года пришло 5 818 955 избирателей. За Лукашенка проголосовали 4,6 млн граждан, а за Светлану Тихановскую 588 619.

Данные независимых наблюдателей, правозащитников и активистов отмечают, что за Лукашенка отдали свои голоса около 10% от всех избирателей, а победила на выборах именно Тихановская.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном", но уверен, что его отравили в России.