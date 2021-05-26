Лукашенко заявил, что Киев и Вильнюс "не захотели принять" Ryanair

Лукашенко якобы принудительно посадил Ryanair в Минске, потому что спасал человеческие жизни. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair, нужно рассматривать с мирной точки зрения. Он заявил, что делал все возможное для спасения людей.

Об этом белорусский диктатор сообщил во время встречи с парламентом в среду, 26 мая.

"Почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему сейчас страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?", - прокомментировал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко считает, что протесты невозможны и эмоции улеглись

По его словам, решение о поднятии истребителей в воздух было сделано в соответствии с алгоритмом действий дежурных сил ПВО.

"Это не ноу-хау Беларуси, так делают везде. Истребитель должен был ни в коем случае не допустить отклонения от курса гражданского судна со взрывчаткой. Если вдруг что-то случилось, он должен был передать координаты нашим спасателям, вертолетам, которые мгновенно должны были прибыть в точку падения самолета. И если бы вдруг у пилотов возникли проблемы с посадкой, он должен был вывести этот самолет на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минска. Мы обязаны были так поступить, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и, самое главное, на земле", - заявил диктатор.

По словам Лукашенко, он "делал все, чтобы спасти людей".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".