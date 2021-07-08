Лукашенко уверен, что на Беларусь осуществляется террористическая атака

Лукашенко заявил, что НАТО собирается совершить террористический акт на территории Беларуси. Фото: Global Look Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что НАТО якобы положила начало "террористической атаке" на страну.

Об этом сообщило провластное пропагандистское издание Белта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз собирается усилить санкции против режима Лукашенко

Беларусь не хочет воевать, но белорусская армия "может нанести противнику неприемлемого ущерба", подчеркнул Лукашенко.

"Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится ряд учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - прокомментировал белорусский диктатор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть белорусские территории для транзита из-за введенных санкций. 21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.