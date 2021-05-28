Лукашенко собрался к Путину в третий раз за год

Лукашенко 28 мая летит к Путину. Фото: belaruspartisan

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вечером, 28 мая, намерен встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в Telegram "Пул первого".

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Утром 28 мая Лукашенко принимает премьеров стран СНГ. После этого он планирует с рабочим визитом отправится к Путину в Россию.

"Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин 28 мая, в пятницу, проведут третью за год встречу. Вероятно, на переговорах речь пойдет о работе над планом, который с 2019 года носит название "Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании союзного государства".