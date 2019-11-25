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понедельник, 25 ноября 2019 18:17

Лукашенко считает российскую Калининградскую область территорей Беларуси

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Лукашенко считает российскую Калининградскую область территорей Беларуси
Лукашенко назвал часть России белорусской территорией. Фото: iz.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Калининградскую область России белорусской территорией.

Он также напомнил, что еще во время СССР обсуждался вопрос о присоединении Калининградской области в Беларусь, сообщает пресс-служба Администрации Лукашенко.

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против", - президент Беларуси.

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Ранее, в 2013 году, Лукашенко предлагал России отдать Беларуси Калининградскую область.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией. Потому что она ежегодно диктует новые условия.

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