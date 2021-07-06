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вторник, 06 июля 2021 17:10

Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для проезда

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Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для проезда
Лукашенко считает, что белорусские власти ведут себя "по-человечески". Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть белорусские территории для транзита из-за введения санкций.

Об этом сообщило издание "Беларусь сегодня".

"Если будете нагнетать обстановку против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил белорусский диктатор.

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По его словам, власти Беларуси "ведут себя по-человечески".

"Пока в условиях пандемии мы ведем себя по-человечески в плане транзита, перемещения грузового, легкового транспорта и так далее", - говорил Лукашенко.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.

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