Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для проезда

Лукашенко считает, что белорусские власти ведут себя "по-человечески". Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть белорусские территории для транзита из-за введения санкций.

Об этом сообщило издание "Беларусь сегодня".

"Если будете нагнетать обстановку против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил белорусский диктатор.

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По его словам, власти Беларуси "ведут себя по-человечески".

"Пока в условиях пандемии мы ведем себя по-человечески в плане транзита, перемещения грузового, легкового транспорта и так далее", - говорил Лукашенко.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.