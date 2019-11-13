Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не отменили смертную казнь

"Отменить смертную казнь может только референдум", - Лукашенко. Фото: Укринформ

Смертная казнь в Беларуси может быть отменена только через всенародный референдум.

Заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Вене, сообщает БЕЛТА.

"Референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отмены смертной казни.

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Лукашенко констатировал, что ЕС от Беларуси уже требует отмены смертной казни.

"Мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - сказал он.

Беларусь - единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С 1991 года в стране вынесли более 300 смертных приговоров.