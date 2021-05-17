Лодка дрейфовала в океане 22 дня. Погибли 56 человек

Лодка, которую нашли в открытом море / ВВС Испании

Трое выживли и 56 человек погибли при попытке добраться на лодке из Мавритании в Европу.

Лодка сбился с курса и 22 дня дрейфовал по ветру и течениями в Атлантическом океане. Его нашли 26 апреля в 500 км от Канарских островов испанские ВВС. Лодка плавала далеко от транспортных путей, поэтому его так долго не замечали. Об этом пишет ВВС.

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Среди тех, кому удалось выжить, 17-летняя Айша. Ее спасли ВВС Испании. Помощь пришла слишком поздно для 56 человек.

Мигранты пытались добраться до Европы на лодке, но уже через 2 дня те, кто был на борту, сбились с курса и остались без чистой воды и пищи. Еще через 2 дня закончилось топливо. С тех пор лодка дрейфовала.

"Как только мы подошли ближе, поняли, что все очень плохо. Это была братская могила в открытом море", - сказал один из спасателей.

Когда обезвоженная и сильно ослаблена Айча увидела спасателей, то расплакалась. Айчи и двое других выживших была госпитализирована на 10 дней. Сейчас она выздоровела и живет в приемной семье.