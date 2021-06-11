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пятница, 11 июня 2021 12:20

Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде
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Штат Вирджиния страдает от наводнения.
Фото: NBC12
Штат Вирджиния страдает от наводнения.
Штат Вирджиния страдает от наводнения.

В штате Вирджиния, США, из-за сильного дождя произошло наводнение.

Об этом сообщило издание NBC.

На штат обрушился внезапный шторм. Улицы затопило за 50 мин.

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Спасателям пришлось вызволять автомобилистов, которых застала стихия. С залитых водой автомобилей они освободили 19 человек.

Поскольку по прогнозам синоптиков, дожди пока не утихнут, спасатели советуют автомобилистам объезжать затопленные участки дорог, и ни в коем случае не пытаться проехать, не зная глубины.

На Шри-Ланке сильный дождь стал причиной наводнения и оползня. В результате погибли 17 человек и десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

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