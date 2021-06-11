Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде

В штате Вирджиния, США, из-за сильного дождя произошло наводнение.
Об этом сообщило издание NBC.
На штат обрушился внезапный шторм. Улицы затопило за 50 мин.
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Спасателям пришлось вызволять автомобилистов, которых застала стихия. С залитых водой автомобилей они освободили 19 человек.
Поскольку по прогнозам синоптиков, дожди пока не утихнут, спасатели советуют автомобилистам объезжать затопленные участки дорог, и ни в коем случае не пытаться проехать, не зная глубины.
На Шри-Ланке сильный дождь стал причиной наводнения и оползня. В результате погибли 17 человек и десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.
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