Лайнеру отрубило нос: в России столкнулись самолеты

В Сургутский аэропорта произошла авария. Фото: gazeta.ru

В аэропорту Сургута во время технического обслуживания самолетов лайнер ATR-72 наехал на самолет ЯК-40.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, сообщают в Уральском следственном управлении.

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"Авиалайнер ATR-72 начал самопроизвольное движение из-за срыва тормозной системы. В самолетах никого не было, поэтому пострадавших нет. Сами лайнеры получили механические повреждения. На место инцидента сразу выехали специалисты", - уточнили в ведомстве.

Эксперты уже осмотрели место события. Следователи опрашивают сотрудников аэропорта и представителей авиакомпаний. Чтобы установить причины и выяснить все обстоятельства инцидента будет изучаться техническая документация.

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