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вторник, 07 января 2020 17:30

"Кушать боязливо" - в конфетах с Путиным оказался сюрприз

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Автор: VK
  В конфетах находился алкоголь
В конфетах находился алкоголь

В российском Омске дети получили в подарок конфеты с изображением президента Владимира Путина и с начинкой из алкоголя и перца чили.

"Вот такое шоколадное чудо обнаружили в детском подарке. Я, конечно, люблю конфеты , но кушать боязливо", - написали в соцсетях, передает om1.ru.

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В комментариях написали, что конфеты с плохой начинкой и их лучше не есть. Сообщили, что так же встречали в детских сладких подарках конфеты с алкоголем.

Российские каналы массово скрыли дизлайкы под новогодним обращением Путина. Как сообщает DW, Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением президента РФ Владимира Путина в YouTube.

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