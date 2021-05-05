Курортная страна ужесточила правила въезда для туристов

Из-за вспышки эпидемии в Индии Танзания прекращает авиасообщение со страной. Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения Covid-ситуации Танзания с 4 мая изменила правила въезда для туристов. Обязательным стал отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прибытия в страну.

За 24 часа до приезда туристы должны будут также заполнить онлайн-форму, говорится на сайте Министерства здравоохранения страны. По приезду им выдадут медицинскую карточку с номером для бесплатных звонков в случае выявления симптомов болезни.

Кроме этого, всем путешественникам необходимо будет пройти усиленный скрининг на Covid-19 и за свой счет сделать экспресс-тест стоимостью $25. Такой тест понадобится и для транзитных поездок.

На правах автономии в состав Танзании входит известный курорт Занзибар. Путешественников призывают выполнять превентивные эпидемические требования: дезинфекция рук, соблюдение дистанции и маска на лице. Местные власти будут следить за выполнением этих правил.

Из-за вспышки эпидемии в Индии Танзания прекращает авиасообщение со страной. Те, кто побывал там в течение последних двух недель, обязаны пройти 14-дневный карантин.

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С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. В то же время туристам будет необходимо заполнить специальную форму перед вылетом. В электронной анкете нужно указать паспортные данные, рейс и место жительства в стране.