Курды отбили наступление турецкой армии в Сирии

Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии.

Пока нет продвижения вперед. Об этом сообщил пресс-секретарь "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.

"Наземная атака турецких войск была отбита бойцами SDF в Телль-Абьяд.", - написал он в Twitter.

В ходе турецкой операции погибли не менее 11 человек. Среди них восемь мирных жителей, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев, которые контактируют с сирийской оппозицией.

Курды также обнародовали видео обстрела позиций турецкой армии вблизи города Айн Дивари. В сообщении говорится, что здесь продолжаются тяжелые схватки.

SDF retaliated attacks by Turkey in Ain Diwar, Dêrik. Heavy clashes are going on in the area. pic.twitter.com/H3ukI43qDB