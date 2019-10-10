Курды отбили наступление турецкой армии в Сирии

Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии. Фото - Associated Press

Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии.

Пока нет продвижения вперед. Об этом сообщил пресс-секретарь "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.

"Наземная атака турецких войск была отбита бойцами SDF в Телль-Абьяд.", - написал он в Twitter.

В ходе турецкой операции погибли не менее 11 человек. Среди них восемь мирных жителей, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев, которые контактируют с сирийской оппозицией.

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Курды также обнародовали видео обстрела позиций турецкой армии вблизи города Айн Дивари. В сообщении говорится, что здесь продолжаются тяжелые схватки.

SDF retaliated attacks by Turkey in Ain Diwar, Dêrik. Heavy clashes are going on in the area. pic.twitter.com/H3ukI43qDB — Rojava Defense Units (@DefenseUnits) October 9, 2019

Турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей", отмечает турецкая газета Daily Sabah.

Между тем Министерство обороны Турции заявило, что нанесло авиаудары по 181 объекту "террористических организаций" к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/ttPa3GSg8j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которых она считает террористов. 9 октября несколько крупных взрывов потрясли северо-восточное сирийский город Рас-эль-Айн вблизи с турецкой границей.