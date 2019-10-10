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четверг, 10 октября 2019 07:36

Курды отбили наступление турецкой армии в Сирии

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Курды отбили наступление турецкой армии в Сирии
Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии. Фото - Associated Press

Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии.

Пока нет продвижения вперед. Об этом сообщил пресс-секретарь "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.

"Наземная атака турецких войск была отбита бойцами SDF в Телль-Абьяд.", - написал он в Twitter.

В ходе турецкой операции погибли не менее 11 человек. Среди них восемь мирных жителей, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев, которые контактируют с сирийской оппозицией.

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Курды также обнародовали видео обстрела позиций турецкой армии вблизи города Айн Дивари. В сообщении говорится, что здесь продолжаются тяжелые схватки.

Турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей", отмечает турецкая газета Daily Sabah.

Между тем Министерство обороны Турции заявило, что нанесло авиаудары по 181 объекту "террористических организаций" к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которых она считает террористов. 9 октября несколько крупных взрывов потрясли северо-восточное сирийский город Рас-эль-Айн вблизи с турецкой границей.

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Дата
10
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