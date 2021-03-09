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вторник, 09 марта 2021 11:19

Купил дом на Сицилии за €1

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Купил дом на Сицилии за €1
Дневные МакКуббин у своего дома / дневные МакКуббин

Охотник за скидками потратил €1 на дом в Италии. 56-летний Дэнни МакКаббин купил дом на Сицилии с условием, что отремонтирует его в течение 3 лет после покупки.

Дома в городе Муссомели продают за символическую цену в рамках кампании Case 1 Euro, запущенной для поощрения иностранцев. Местные власти надеется, что этот шаг принесет в район инвестиции. Об этом пишет Daily Star.

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"В прошлом году сделал прыжок веры и покинул Лондон в декабре. Как раз вовремя, чтобы подать заявление на получение статуса резидента Италии до окончания переходного периода "Брекзита". Знаю, в Италии свои проблемы, но здесь царит ощущение общности. Особенно на Сицилии, где люди так долго боролись. Никого не знаю в городе. Мой итальянский не слишком хороший, поэтому оставлять друзей в Лондоне было огромным риском. Но в глубине души знал, что это правильный шаг. Все здесь приветствуют иностранцев, купивших дом за 1 евро, зная, что мы помогаем вдохнуть жизнь в этот город", - говорит Дэнни.

Дэнни сказал, что сначала хотел использовать его как 2-й дом, но потом решил переехать на Сицилию насовсем. Мужчина занимается ремонтом дома, а также хочет создать проект общественной кухни. Собрал $30,5 тыс. для своего дела через Crowdfunder. В долгосрочной перспективе хочет вернуть дом городу.

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Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

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