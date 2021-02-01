"Культ Трампа": политики уходят из Республиканской партии и не собираются возвращаться

Десятки политиков с администрации Джорджа Буша выходят из Республиканской партии из-за того, что многие однопартийцы не отказались от сотрудничества с Дональдом Трампом после его подстрекательств к штурму Капитолия 6 января.
Подробностями поделилось Reuters.
Многие должностные лица разочаровались в Республиканской партии после необоснованных обвинений демократов и штурма Капитолия.
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"Республиканской партии, которую я знал, больше нет. Я бы назвал это "культом Трампа", - заявил Джимми Гурули, который был заместителем министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки во время президентства Буша.
По словам члена коммуникационной команды Буша Кристофера Перселла, около 60 бывших чиновников-республиканцев решили идти из партии.
"Если это и дальше останется "партией Трампа", многие из нас не собираются возвращаться", - прокомментировала топ-чиновник в Минфине во времена Буша Розарио Марин.
45-й президент США Дональд Трамп нашел 2 адвокатов, которые будут защищать его в процессе импичмента.
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