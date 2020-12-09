Крупнейший порносайт изменил правила пользования из-за скандала с распространением порно с детьми

Pornhub изменил правила пользования сайтом из-за скандала. Фото: rfi.

Порносайт Pornhub изменил правила пользования и публикаций видео после того, как издание The New York Times обвинило сервис в продаже материалов сексуального характера с несовершеннолетними.

Об этом говорится на сайте Pornhub.

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От 8 декабря 2020 загружать видео на сайт вправе только партнеры сервиса по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. Раньше каждый мог опубликовать свое видео.

С 2021 Pornhub введет систему идентификации пользователей, которые загружают контент.

Скачать видео с ресурса теперь можно по платной подписке для участников Модельной программы. Сайт получил много критики из-за того, что видео скачивали и распространяли дальше по сети без согласия участников.

Отдельно будет вестись работа по защите прав детей с помощью технологий CSAI Match и PhotoDNA, а также поиск и удаление нелегального контента.

Сайт Pornhub обвинили в распространении видео с сексуальным насилием над детьми. MasterCard и банк MindGeek проведут проверку материалов для взрослых.