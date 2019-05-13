Крупнейшая партия в истории: правоохранители конфисковали 11 тонн марихуаны

Во Франции правоохранители обнаружили одну из крупнейших в истории партию марихуаны. Фото: News

Во Франции правоохранители конфисковали 11 тонн марихуаны. Это одна из крупнейших партий в истории борьбы с наркотрафиком.

Груз перехватили на автотрассе в районе Безансона в департаменте Ду на востоке страны. Об этом сообщает France Info.

Марихуану перевозили несколькими автомобилями. Правоохранители арестовали четырех подозреваемых, среди которых гражданин Италии.

Расследование, которое привело к проведению успешной операции, было начато в 2017 году и проходило совместно с правоохранителями Марокко, Испании и Бельгии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали контрабанду сигарет на 22 млн грн

В полиции рассказали, что последний раз такой большой груз на территории Франции был конфискован в июне 2004 года, тогда правоохранители обнаружили 10 тонн наркотика на борту яхты в Ла-Манше. А в 1999 году здесь же на рыболовецком судне было зафиксировано рекордное изъятие - 23,5 тонны марихуаны.

Белорусские таможенники задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограммов МДМА (экстази). Это самая крупная партия психотропных веществ, обнаруженных на таможенной границе за последние 25 лет.