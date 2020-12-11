Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию

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Американского заключенного, приговоренного к смертной казни, 40-летнего Брэндона Бернарда казнили 10 декабря в штате Индиана. Верховный суд США отказал в последнюю минуту в просьбе адвокатов помиловать мужчину.

Об этом сообщил The Sun.

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Бернарда осудили за убийство супружеской пары 1999 года, когда он был еще подростком.

Осужденный попросил прощения у семьи погибших перед тем, как ему ввели смертельную инъекцию.

"Простите. Это единственные слова, которые я могу сказать, которые полностью фиксируют то, что я чувствую сейчас и то, что я чувствовал в тот день", - последние слова мужчины.

Бернард - самый молодой преступник, которого федеральное правительство казнило за почти 70 лет.

Бернарда приговорили к смертной казни за причастность к убийству общественных и религиозных деятелей, которые занимались делами молодежи в Айове, Тодда и Стейси Бегли в июне 1999 года. На тот момент Бернарду было 18 лет. Он был одним из 5 подростков, которых обвинили в ограблении пары и принуждении их залезть в багажник машины в Техасе. Супруг Бегли застрелил соучастник преступления 19-летний Кристофер Вьяльва, когда пара лежала в багажнике. Это произошло перед тем, как Бернард поджег это авто. Адвокаты Бернарда утверждали, что он боялся, что с ним произойдет, если откажется выполнять приказы Вьяльвы. Последний был казнен в сентябре.