Кремль причастен к похищению Минском самолета Ryanair - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Россия причастна к похищению Минском самолета Ryanair. Фото: Reuters

Россия координировала действия Беларуси во время принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил телеканал Sky News.

Он напомнил о "тесных отношениях" России и Беларуси.

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"В связи с этим сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без координации с Россией", - прокомментировал генсек НАТО.

Также Столтенберг заметил сходство поведения российской и белорусской власти, когда дело касается оппозиции.

"В последние годы такой образец поведения мы видели и в России - они готовы были применять отравления, кибератаки, попытки переворота. Мы увидели пример поведения, который также вызывает большую обеспокоенность, когда речь идет о России", - заявил он.

Он уже не первый, кто допускает причастность Кремля к аресту Протасевича. Ранее на этой же неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже допустил, что это не могло произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.