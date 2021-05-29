Кремль пообещал Лукашенко полмиллиарда долларов кредита

Транш должен быть переведен до конца июня. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко отметил, что руководители двух стран обсуждали транш в 500 млн долларов, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.

По словам Пескова, "препятствий нет" поскольку между Путиным и Лукашенко в этом вопросе уже "все согласовано", пишет Радио Свобода.

"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолетом", - отметил Песков.

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Он подчеркнул, что, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.

Тем временем в Белом доме введут санкции против 9 белорусских госкомпаний. А также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.