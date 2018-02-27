Кремль обвинил украинцев в создании вируса NotPetya

Летом 2017 года вирус NotPetya поразил 64 страны, в том числе Украину. Фото: Kyiv Post

Российские чиновники нашли в вирусе NotPetya украинский след.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что к распространению вируса NotPetya, поразившего системы нескольких стран, причастны украинцы, сообщает Интерфакс.

Структурные компоненты вредоносной программы были в общем доступе, убеждает он. Их мог использовать кто угодно. А распространили вирус через украинские сети.

"Мы не видим никакого российского следа. Украинский след есть, потому что его распространили через украинскую систему, через бухгалтерский софт. Вирус мог сделать кто угодно." - сказал Никифорова.

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В середине февраля этого года Белый Дом обвинил в создании вируса NotPetya Россию. С подобными заявлениями выступили госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад и власти Австралии.

В Кремле данные обвинения отвергли, назвав их "доказательствами русофобской кампании".

В июле 2017 от вируса NotPetya значительной степени пострадали компьютерные системы различных стран и организаций, в том числе Украины. Он поразил компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также государственных органов. В общем вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов. Программа шифровала файлы на жестком диске пользователя. При возврате информации требовала перечислить деньги.