Коронавирус был в Италии в сентябре 2019-го - исследование

В Италии первого пациента с Covid-19 обнаружили 21 февраля в небольшом городке неподалеку от Милана, в северном регионе Ломбардии. Фото: pixabay

Новый коронавирус циркулирует в Италии с сентября 2019 года.

Это показало исследование Национального института рака (INT) итальянского города Милан, сообщает CNBC.

Это означает, что Covid-19 мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считали.

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Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что новый коронавирус и вызванное им респираторное заболевание были неизвестны до того, как в декабре в городе Ухане, Центральный Китай, впервые сообщили о вспышке этой болезни.

В Италии первого пациента с Covid-19 обнаружили 21 февраля в небольшом городке неподалеку от Милана, в северном регионе Ломбардии. Результаты итальянских исследователей показывают, что 11,6% из 959 здоровых добровольцев, принимавших участие в испытании раком легких в период с сентября 2019 по март 2020 года, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля.

Еще один специфический тест на антитела к SARS-CoV-2 провели в Университете Сиены для того же исследования под названием "Неожиданное выявления антител SARS-CoV-2 в предпандемический период в Италии". По словам соавтора исследования Джованни Аполлона, тест показал четыре случая, датируемые первой неделей октября. Также были положительными на антитела, нейтрализующие вирус, что означает - эти люди заразились в сентябре.

"Это главный вывод: люди без симптомов не только были положительными после серологических тестов, но также имели антитела, способные убить вирус. Это означает, что новый коронавирус может долго циркулировать среди населения с низким уровнем летальности не потому, что он исчезает, а лишь для того, чтобы снова появиться", - сказал Аполлон.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Об этом сообщили главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен.