Корейца засудили до 40 лет тюрьмы за распространение интимных видео подростков

Чо Джу-бин - лидер группы шантажистов. Фото: Kim Hong-Ji

Жителя Южной Кореи 24-летнего Чо Джу-бина засудили на 40 лет за продажу сексуальных видео в секретном чате в Telegram.

Интимные видео женщин и молодых девушек он получал путем шантажа, сообщило Reuters.

Джу-бин оказался лидером группы-шантажистов. Всего на счету мужчин было 74 женщины и 16 подростков.

С мая 2019 до февраля 2020 женщин заставляли отправлять интимные видео, которые иногда были жестокими и унизительными.

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Суд Сеула признал, что парень нарушил законы о защите детей от сексуального насилия, распространения порнографии и управления преступной группой.

Доступ к чату имело около 10 тыс. человек, которые платили за видео. Некоторые из пользователей были готовы отдать до $1200 за ролик.

5 млн корейцев подписали петицию о раскрытии имени лидера группировки. После задержания Джу-бин начал извиняться перед пострадавшими.

Граждане Кореи требовали расследования дела не только членов группы, но и тех, кто покупал сексуальный контент.

По словам полиции, с конца 2019 года они задержали 124 подозреваемых. 5 из них уже получили от 7 до 15 лет в тюрьме.

Недавно стало известно, что житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области.