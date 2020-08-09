Кораблекрушение у Маврикия: тысячи видов животных могут погибнуть

Власти Маврикия объявила режим чрезвычайной ситуации после разлива нефти у берегов острова.
CNN, разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей. Об этом сообщает CNN.
"Какой именно объем нефти попал в океан, пока неизвестно. Всего на борту судна было около четырех тысяч тонн топлива", - говорится в сообщении.
Сообщается, что премьер-министр Маврикия Правинд Джугнаут заявил, что страна не имеет навыков и опыта для решения данной проблемы. В связи с этим, он обратился к Франции за помощью.
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В свою очередь, посольство Франции на Маврикии сообщил, что на остров отправят военный самолет для борьбы с загрязнением.
Активисты "Гринпис" предупредили, что загрязнение может привести к ужасным последствиям для экономики Маврикия. В то же время, тысячи видов животных могут погибнуть.
🇲🇺 Marée noire à l'île #Maurice : la #catastrophe en images. #Mauritius pic.twitter.com/k7QifewBuQ— MU (@Press_MU) August 7, 2020
Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n'a pas les compétences et l'expertise pour le renflouage des navires échoués, c'est ainsi que j'ai sollicité l'aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4— Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020
Сухогруз MV Wakashio сел на мель на коралловом рифе 25 июля, экипаж эвакуировали. Позже на судне произошла утечка нефти, к Индийскому океану попали тонны топлива. Корабль принадлежит японской компании, но шел под панамским флагом.
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